Il modo in cui ha affrontato la malattia è stata per tanti una testimonia di forza, coraggio e di fede. Giuseppe Spadaro, 52 anni era malato di Sla da due anni e mezzo, è morto nella notte tra giovedì e venerdì e la notizia della sua scomparsa ha commosso la comunità di Nova Milanese dove era cresciuto e aveva vissuto prima del matrimonio.

È morto Giuseppe Spadaro, infermiere malato di Sla: la raccolta fondi avviata dai colleghi

Giuseppe Spadaro era un infermiere, come sua moglie Livia, sempre attento e premuroso. Tra i suoi pazienti anche malati di Sclerosi, che poi lo ha colpito dal 2021. Lavorava all’Auxologico San Luca e i colleghi avevano proprio di recente avviato una raccolta fondi per “permettere a Beppis, per un pochino, di avere un pensiero in meno riguardo al lato economico e poteva permettere a noi di sentirci utili in qualche modo. Da soli non possiamo certo sostenerli economicamente,ma se uniamo tante persone qualcosa si può riuscire a fare“, si legge su Gofundme.

È morto Giuseppe Spadaro, infermiere malato di Sla: funerali a Milano

Quello che conquistava di Giuseppe Spadaro era la serenità con la quale stava affrontando la malattia. La sua casa era sempre piena di amici, vecchi e nuovi, gente conosciuta sui social, associazioni ammirate dalla sua forza d’animo e dalla sua fede. Qualche giorno fa si era scusato perché era poco presente: le forze diminuivano e doveva dosare bene le energie. Venerdì mattina la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. Funerali sabato 20 gennaio alle 14.45 nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Ilario Vescovo, via Cechov 25, Milano.