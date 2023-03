Due nuovi autobus a Seregno: euro 6, con pianale ribassato e videosorveglianza

A Seregno sono pronti per essere messi in esercizio due nuovi autobus destinati al trasporto pubblico locale che, su indicazione del comune e di Agenzia trasporto pubblico locale Milano-Monza-Lodi-Pavia, sono stati acquistati da Stie, la ditta che gestisce il trasporto pubblico urbano in città. Si tratta di due veicoli Otokar Kent euro 6 che andranno a sostituire due automezzi di classe euro 3, immatricolati nel 2005. Un cambio di dotazione veicolare da cui scaturisce una importante riduzione delle emissioni di fumi e particolato e, quindi, una maggiore sostenibilità ambientale.

Due nuovi autobus a Seregno: le caratteristiche

I nuovi autobus hanno una lunghezza di 10,80 metri e possono trasportare fino a 95 persone, di cui 21 sedute e una in carrozzina per disabili. I veicoli, che hanno la caratteristica del pianale totalmente ribassato, sono attrezzati con conta passeggeri, impianto di localizzazione durante la corsa, strumenti per la validazione elettronica dei titoli di viaggio, videosorveglianza.

Due nuovi autobus a Seregno: investimento di 379mila euro

L’investimento complessivo è di 379 mila euro più iva, importo parzialmente coperto (esattamente per un valore di 273 mila 448,97 euro) da un contributo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e per il resto finanziato da Stie.