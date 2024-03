Due gravi incidenti nella notte tra Bellusco e Bernareggio

Due gravi incidenti nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo tra Bellusco e Bernareggio con interventi di elisoccorsi, forze dell’ordine e vigili del fuoco. Sabato verso le 4 un veicolo con a bordo tre ragazzi di 18 e 19 anni è andato a sbattere contro un ostacolo in via Nazzaro a Bellusco e sul posto si sono presentati in massa i soccorsi con tre ambulanze, un’auto medico e l’eliambulanza. I tre feriti sono stati trasportati due in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza di cui uno con l’elicottero e uno in codice verde a Vimercate.

Due gravi incidenti con elisoccorso e vigili del fuoco

Alle 23.30 circa di venerdì sera una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza è intervenuta in via Colombo a Bernareggio per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura, salita sul marciapiede e poi finita contro un muretto di una recinzione. La squadra giunta con l’autopompa dalla sede centrale di Monza ,con l’utilizzo di cesoia e divaricatore, ha rimosso la portiera, per garantire, un maggior accesso nel veicolo al personale AREU presente per prestare le prime cure al ferito. Si è poi provveduto alla messa in sicurezza della vettura. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso da Como, che ha trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale di Lecco, oltre alle forze dell’ordine.