Dopo Lentate sul Seveso e Besana in Brianza inaugurato il Gelsia Point di Paderno Dugnano

Dopo Lentate sul Seveso e Besana Brianza Gelsia inaugura un nuovo Gelsia Point a Paderno Dugnano, in pieno centro città a pochi metri dalla piazza del municipio.

Venerdì pomeriggio c’erano il presidente Mauro Ballabio e il sindaco di Paderno Ezio Casati per il taglio del nastro di quello che è il 13esimo ufficio del territorio e che porta l’azienda ad accrescere il suo radicamento nel quadrante ovest del territorio brianzolo e nel Nord Milano. La strategia è quella di essere ancora più vicini ai cittadini in una fase come questa di avvio del mercato libero delle utenze con la fine definitiva del mercato tutelato.

Gelsia Point di Paderno Dugnano, il presidente Ballabio: “Radicati nel territorio e vicini alle famiglie”

“I Gelsia Point – ha spiegato Ballabio all’inaugurazione – rappresentano un’importante risorsa per il radicamento territoriale e la vicinanza alle famiglie e alle imprese in un mercato dell’energia in costante evoluzione. Questi punti di incontro non solo offrono servizi di fornitura energetica, ma fungono da hub comunitari, fornendo informazioni, consulenze e supporto tecnico alle realtà locali. La territorialità è uno dei pilastri della strategia di Gelsia, insieme a sostenibilità, digitalizzazione, innovazione. In un contesto dove la transizione energetica è una priorità, avere accesso a risorse affidabili e prossime alle esigenze delle comunità è cruciale. I nostri clienti sanno che in noi possono trovare un riferimento affidabile, trasparente e sicuro. Inoltre, la prossimità ai clienti consente una maggiore personalizzazione dei servizi”.