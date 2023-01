Dopo due anni ritornano i Magi a Seregno, corteo con 150 personaggi

Saranno 150 i personaggi che animeranno, venerdì 6 gennaio, a Seregno, il tradizionale corteo dei Magi, giunto alla 52ma edizione. L’evento rievocativo tornerà a sfilare per le vie del centro città dopo due anni di sosta a causa della pandemia che per prudenza aveva imposto lo stop anche alla rievocazione di carattere religioso. Gli storici organizzatori del San Rocco, per questa ripresa, speravano di poter presentare alla città i 200 figuranti com’era accaduto nelle edizioni pre pandemia, ma tra le famiglie è proseguita la cautela non permettendo a ragazzi e giovani di indossare i panni di tanti altri numerosi personaggi.

Corteo dei Magi a Seregno, gli organizzatori: “Sempre più costi e difficoltà”

L’invito ad aderire all’edizione della ripresa era stato rivolto già all’inizio del mese di novembre a tutte le componenti giovanili della comunità pastorale san Giovanni Paolo II. La risposta è stata tiepida, così come quella degli adulti ai quali era stato chiesto l’impegno per accrescere la collaborazione dal punto di vista organizzativo, perché il corteo richiede tanti responsabili. “Con più si va in là con le edizioni del corteo– hanno detto gli storici organizzatori di via Cavour– con più le difficoltà aumentano e così pure i costi aumentano ogni anno. Ad iniziare dalle difficoltà per ottenere i permessi a muovere gli animali dalle pecore del gregge ai cavalli, questi ultimi per poter mettere in sella i Tre Magi hanno un costo, così come la quadriga di cavalli neri della tanto apprezzata biga romana. Sponsor che aiutino a sostenere le tante spese, dall’acquisto della stoffa per rinnovare i costi, alle sarte per i rammendi o qualche cucitura, ai fregi– proseguono i giovani impegnati ad rendere possibile il corteo- se ne trovano sempre meno e dire che il corteo dei Magi dovrebbe essere un prestigio per l’intera città. Ma l’attenzione verso questo genere di rappresentazione sembra aver perso un poco il suo valore tra la popolazione. Noi non demordiamo e continueremo sperare che chi ha sempre creduto nel valore del “corteo” continui a collaborare”.

Torna a Seregno il Corteo dei Magi

Corteo dei Magi a Seregno: partenza dall’oratorio San Rocco

Il corteo prenderà le mosse venerdì 6 gennaio dall’oratorio San Rocco di via Cavour, alle 9.15, sfilando per via Cavour, piazza Vittorio Veneto per giungere in basilica san Giuseppe per la messa solenne delle 10 che sarà presieduta dal seregnese monsignor Angelo Frigerio, al termine della funzione il corteo si ricomporrà per proseguire sino al quartiere Santa Valeria dove sul piazzale dell’omonimo santuario ad attendere i Magi ci sarà la capanna della Natività. Contrariamente al solito il corteo, per ragioni di sicurezza, non potrà accedere a far visita e a porgere gli auguri agli ospiti del centro Ronzoni-Villa, fondazione don Gnocchi di via Verdi– Solo un piccola delegazione raggiungerà successivamente l’opera don Orione di via Verdi.