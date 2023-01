Torna la Befana del motociclista di Monza: il programma solidale

Torna venerdì 6 gennaio la Befana del motociclista, la coreografica manifestazione mototuristica organizzata a scopo benefico dal Moto Club Monza, sodalizio presente fin dal 1919, con il patrocinio del Comune. L’iniziativa, giunta alla sua trentesima edizione, avrà inizio alle 8.30 in piazza Trento e Trieste.

I partecipanti, a bordo delle loro rombanti moto, provenienti da diversi circoli motoristici della regione, si raduneranno all’ombra del monumento dei caduti per raccogliere i doni che poi consegneranno ad alcuni istituti di accoglienza monzesi.

Befana del motociclista: la benedizione dell’arciprete

Alle 10 l’arciprete monsignor Silvano Provasi impartirà a tutti i presenti la benedizione. Subito dopo partirà l’allegro serpentone di moto che si snoderà lungo alcune delle principali arterie cittadine. Previsto anche un passaggio davanti alla Villa Reale per raggiungere, attraversando le vie Ramazzotti, Boito, Cesare Battisti ed il Rondò dei Pini, l’istituto Mamma Rita dove i centauri consegneranno i pacchi dono agli ospiti. Il corteo delle befane sulle due ruote raggiungerà poi la Comunità Educativa per Minori dell’Istituto Padre Di Francia in via della Taccona, passerà per via Cavallotti per un saluto alla caserma dei Vigili del fuoco e imboccherà via Marsala per poi sfilare davanti alla sede del Moto Club Monza in corso Milano 39.

Befana del motociclista: le tappe finali

Da qui i motociclisti punteranno verso san Rocco e il viale delle Industrie per recarsi alla Casa famiglia della Cascina Cantalupo per incontrare le mamme e i bambini ospiti. Dopo la consegna dei pacchi e i saluti di rito il corteo si scioglierà attorno alle 12.45 nel parcheggio dello U-Power Stadium. Per concludere la mattinata in bellezza e per il tradizionale scambio di auguri è previsto per i centauri un momento di incontro nella sede del Moto Club Monza.