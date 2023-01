Pompieri di Lissone, torna la Befana “in presenza”: scenderà da qualche palazzo?

Torna la Befana del pompiere a Lissone. La vecchina lo scorso anno non aveva potuto raggiungere i bambini nell’appuntamento con i vigili del fuoco per distribuire i dolcetti “in presenza” e così, per non interrompere la tradizione la Befana era andata direttamente in caserma, ripresa in un video da far vedere ai più piccoli. Per le festività 2022, invece, la Befana del pompiere torna in centro città. Un evento sempre apprezzatissimo ed atteso dai bambini che rimangono ad occhi aperti nel vedere la vecchina fare capolino in piazza Libertà e dispensare dolciumi.

La Befana del pompiere a Lissone, appuntamento alle 17.30

L’appuntamento è per venerdì 6 gennaio, alle 17.30, quando la protagonista della festa arriverà nel cuore della città di Lissone, accompagnata dagli uomini del distaccamento dei vigili del fuoco di Lissone. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con gli Amici dei Pompieri Onlus e con il Gruppo Alpini Lissone, oltre che con il patrocinio e il contributo del Comune. Serpeggia da giorni la curiosità e l’interrogativo è ricorrente: da dove sbucherà la Befana? Dall’alto di qualche palazzo, a bordo dei mezzi dei vigili del fuoco, accompagnata da speciali assistenti?

La Befana del pompiere a Lissone, dolci per tutti in piazza Libertà

Anche per questo, l’appuntamento di venerdì 6 gennaio a Lissone, che per altro è uno dei tanti che caratterizzeranno festa dell’Epifania in città, porta con sé un fascino sempre molto forte. Quello che è certo, è che la simpatica vecchina porterà con sé tanti dolciumi (l’evento è promosso in collaborazione con il negozio Bombaio) e, con simpatia e generosità, li offrirà ai bambini presenti in piazza Libertà. Chiudendo così, in dolcezza, il ventaglio di iniziative patrocinate dal Comune di Lissone per il Natale 2022.