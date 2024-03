Donne, sabato di prevenzione a Busnago: gratis visita senologica e mammografia

La postazione mobile della Lilt torna al centro commerciale Globo di Busnago per una giornata di screening in occasione della Giornata internazionale della donna. L’appuntamento è per sabato 9 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 nel parcheggio del centro commerciale, davanti all’ingresso 3.

Donne, sabato di prevenzione a Busnago: protocollo oncologico fino a esaurimento posti

Qui verrà allestito lo spazio Lilt mobile dove sarà possibile sottoporsi gratuitamente (fino a esaurimento posti disponibili) a un protocollo oncologico che prevede una visita senologica e una mammografia con tomosintesi. Un’iniziativa pensata soprattutto per le donne over 40 che non abbiano già effettuato l’esame nell’ultimo anno.

Donne, sabato di prevenzione a Busnago: i volontari dentro al Globo per fare informazione

I volontari della Lega italiana per la lotta contro i tumori saranno poi presenti anche all’interno della galleria del centro commerciale con uno stand informativo e di promozione dei prodotti in vendita per sostenere le attività a favore dei malati oncologici e delle loro famiglie.

«Lilt da anni si impegna a diffondere una cultura della salute, della prevenzione e della diagnosi precoce – spiegano i promotori dell’iniziativa – Per riuscire a intervenire quando ci si ammala, cercando di alleviare il disagio sociale e psicologico legato alla malattia. Un lavoro constante che negli anni ha allargato il concetto di prevenzione fino a farlo coincidere con il concetto stesso di qualità di vita, come recita il pay-off della Lega “prevenire è vivere”».

Una collaborazione, quella tra il Globo di Busnago e la Lilt, che si rinnova, dopo il successo riscosso anche lo scorso anno, sempre in occasione della Festa della donna.