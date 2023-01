Don Giuseppe Barzaghi si dimette da parroco di Agrate e Caponago: “Non sto male, ma pregate per me”

Dopo poco più di un anno don Giuseppe Barzaghi lascia la guida della Comunità pastorale Casa di Betania. Il parroco ha infatti presentato le proprie dimissioni dall’incarico e la notizia è stata annunciata ai fedeli delle parrocchie Agrate, Omate e Caponago durante le messe che si son tenute lo scorso weekend al termine delle quali è stata data lettura alla comunicazione firmata dal vicario episcopale, monsignor Luciano Angaroni:.

Don Giuseppe Barzaghi si dimette e l’annuncio di monsignor Angaroni

“Cari fedeli vi scrivo per comunicarvi che don Barzaghi ha presentato la rinuncia a responsabile della comunità pastorale per motivi di salute – recitava la lettera -. Tali dimissioni saranno accettate dall’Arcivescovo Mario Delpini a decorrere da lunedì 16 gennaio. Don Giuseppe nelle prossime settimane sarà ospite degli oblati di Rho in attesa di una futura destinazione. Desidero ringraziare don Giuseppe per il ministero svolto in questi mesi a servizio della vostra comunità pastorale». Don Giuseppe era arrivato ad Agrate a settembre del 2021 per sostituire don Mauro Radice scomparso ad aprile di quell’anno per conseguenze legate al Covid.

Don Giuseppe Barzaghi si dimette e le sue parole

A motivare questa scelta alcune “preoccupazioni interiori”, come a spiegato lo stesso parroco al termine della messa celebrata ad Agrate la scorsa domenica 15 gennaio: «Vorrei solo tranquillizzare – le sue parole -. Non ho malattie importanti o tumori, certo un po’ di dolori al piede e preoccupazione interiore, questo si. Ne ho parlato con i responsabili e anche da parte loro c’è una giusta preoccupazione per la salute dei sacerdoti. Vi ricorderò in maniera particolare. Ricordiamoci a vicenda perché anche per me non sarà così semplice e facile. Ci siamo voluti bene. C’è un popolo qui ad Agrate che ama i sacerdoti e di questo vi sono grato. Continuiamo a sostenerci a vicenda». «Non avrei mai voluto leggere una lettera di questo tipo – ha annunciato don Gilberto Orsi, che domenica mattina ha concelebrato la messa con il parroco e dato lettura della comunicazione del vicario episcopale – Che dire, la prima lettura ci ha detto che ci manca l’acqua, la seconda il vino e la terza ci dice che ci mancherà anche il parroco. Ora dobbiamo darci da fare e pregare». Nella comunicazione di monsignor Angaroni è stato anche annunciato che per i prossimi mesi la guida della comunità pastorale sarà affidata a don Angelo Puricelli, decano del decanato di Vimercate e parroco di Concorezzo, che era già stato ad Agrate tra la primavera e l’estate del 2021 a seguito della morte di don Mauro Radice.