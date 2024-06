Desio: tra un mese si parla di Ufo, incontri ravvicinati e alieni

Si parlerà di Ufo, di avvistamenti e interferenze aliene, tra un mese, in Brianza. L’appuntamento extraterrestre per gli appassionati di “I want to believe”, come recitava il poster nell’ufficio di Mulder di X Files, è al Dr. Creatur di Desio, in via Lampugnani, il locale dove il 12 luglio si discuterà di oggetti volanti non identificati.

A organizzato sono l’associazione il Cun, cioè il Centro ufologico nazionale e il Crop di Seregno, sigla che sta per Centro di ricerche operative sul paranormale ma che in inglese è anche la sintesi di “crop circles”, cioè i disegni nei campi coltivati che a tanti piace pensare siano segnali di natura aliena, un grande classico dell’immaginario fantascientifico.

Ufo e alieni a Desio: gli interventi in programma

Gli interventi in programma nella serata del 12 luglio (a partire dalle 21.30) saranno Marco Guarisco, pilota civile e rappresentante del Cun, che parlerà di “Cieli alieni: incontri ravvicinati tra veicoli terresti e ufo”, e poi Giorgio Pastore del Crop, che si dedicherà al tema “Da quali mondi? Indagine sull’origine delle interferenze aliene sulla Terra”. La serata, a ingresso libero, sarà introdotta da Costantino Lamberti del Cun.

Gli avvistamenti alieni o presunti tali, hanno una storia di lungo corso anche a Monza e Brianza: e tutti sono ancora accuratamente censiti.