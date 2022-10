Desio, successo per la festa patronale: la gratitudine del Comune per gli organizzatori

Grande successo e affluenza di pubblico lo scorso weekend alla festa patronale di Desio: “Con questo fine settimana si vanno a concludere gli eventi per celebrare la festa patronale – raccontano il Sindaco Simone Gargiulo e l’Assessore agli Eventi Andrea Civiero – Siamo pienamente soddisfatti per come si sono svolti gli eventi e per il significativo riscontro da parte della cittadinanza e non solo, che ha potuto fruire di una varia offerta di intrattenimenti tra concerti, mercatini, attività e spettacoli per i più piccoli”.

Torta del cuore: 800 fette vendute

Anche in questa edizione è stata realizzata la “Torta del Cuore”, il cui ricavato della vendita delle 800 torte sarà devoluto alla Posteria Sociale, progetto che sostiene i bisogni delle famiglie in sutuazione di particolare fragilità. “E’ l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato gratuitamente alla realizzazione di questa edizione – proseguono gli Amministratori – A partire dalle attività commerciali e non che si sono rese disponibili per la prevendita dei biglietti: Windtre via Lombardia, Negozio Vodafone Fastweb via Lombardia, Negozio Vodafone Fastweb Windtre via Garibaldi, Ottica Brioschi Via Garibaldi, Colorificio Centrale Via Lampugnani, Ottica visionEvelin Corso Italia, Aliprandi abbigliamento Via Garibaldi, PiccadillyMood Via Garibaldi, Birrificio Rurale Via del Commercio, RossoFuoco Corso Italia, Sala Sport Via Garibaldi, Da capo a piedi Corso Italia, Trasparenze abbigliamento e intimo Corso Italia, Bar Centrale Via Garibaldi, Centro ricreativo Il Girasole”. Concludono: “Un grazie alla Diametro srl che ha offerto materiale e mezzi, alla Stripes Coop Sociale onlus per la collaborazione organizzativa e per i laboratori per bambini, la ProLoco per la consueta disponibilità nella distribuzione delle torte. Un ringraziamento particolare per la Bocciofila Desio, i Cannisti Muggio, Annalisa Cassamagnaghi, tutte le singole persone che si sono messe a disposizione e l’ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero del Comune di Desio: senza di loro, sempre presenti con dedizione e spirito di servizio per la comunità, sarebbe stato impossibile realizzare questa raccolta che ormai è una consolidata tradizione. Tutto è migliorabile ma, a nostro parere, quest’anno è stata una bellissima festa di Desio”.

Sabato 8 ottobre i Carmina Burana in piazza

La Festa di Desio si concluderà domani sabato 8 ottobre con il concerto “Carmina Burana” in programma in Piazza Conciliazione alle 21 con la partecipazione del Coro Città di Desio, Corpo Musicale Pio XI e Coro del Santuario del Crocifisso. L’appuntamento è per le ore 21 (ingresso libero. In caso di maltempo il concerto verrà rinviato a domenica 9, mantenendo luogo e orario).