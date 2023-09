Desio ricorda David Sassoli con Gianni Borsa e Fabio Pizzul

David Sassoli la forza di un sogno; uomo, giornalista, cittadino d’Europa. Così Gianni Borsa, giornalista e presidente dell’Azione Cattolica ambrosiana, ha intitolato il suo ultimo libro che verrà presentato alle 21 di venerdì 29 settembre a Desio, nell’auditorium del Banco Desio (via Parini, ingresso libero). All’incontro, in collaborazione con l’Azione cattolica desiana, parteciperà anche il giornalista Fabio Pizzul che andrà ad intervistare l’autore del libro. Sassoli è stato una delle figure di maggior spessore sulla scena politica europea recente.

Il grande giornalista e l’impegno politico anche in Brianza

L’impegno politico giovanile, la carriera giornalistica e il sogno europeo messo in pratica con l’incarico di presidente del Parlamento europeo, posizione che ha coperto fino alla fine dei suoi giorni. Questa è la sua vita, un percorso umano, professionale e politico di grande esempio. La storia di David Sassoli ci insegna a guardare avanti, con impegno e fiducia, verso un’Europa che sia “democrazia utile”, coesa, inclusiva, garante dello stato di diritto, in grado di fare tesoro degli insegnamenti del passato e di guardare con slancio al futuro. Il volume è arricchito dalle testimonianze di chi lo ha conosciuto nel corso della vita, da interviste e documenti che mettono in evidenza la grande eredità umana, e non solo politica, che David Sassoli ci ha lasciato.