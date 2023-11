Desio: dai carabinieri una “stanza della luce” per le vittime di violenza

Uno spazio pensato per dare supporto e assistenza alle vittime di violenza e vulnerabili, offrendo un rifugio dove sentirsi “al sicuro e ascoltate”. È la “Stanza della Luce” per le vittime di violenza inaugurata martedì mattina nel Comando Carabinieri della Compagnia di Desio, in via Caduti Nassirya 10.

Desio: dai carabinieri una “stanza della luce”, con l’Associazione White Mathilda e il Comune

Una iniziativa dell’Associazione White Matilda in collaborazione con l’Arma e il Comune con l’obiettivo di offrire “un ambiente sicuro e accogliente alle donne vittime di violenza”, in un contesto più ampio “di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza di genere”.

Desio carabinieri Stanza della luce

All’inaugurazione hanno partecipato rappresentanti delle autorità provinciali e locali, membri dell’Associazione White Matilda e delle Forze dell’Ordine, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative di questo genere nel promuovere una società più sicura e rispettosa.