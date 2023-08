Desio: attrezzi da scasso sul furgone e documento falso, una denuncia

Il furgone vicino a un condominio del centro era sospetto e non è passato inosservato agli agenti della polizia loale di Desio che stavano pattugliando le vie della città.

Desio: attrezzi da scasso sul furgone e documento falso, il controllo attraverso la Banca dati interforze

Così è scattato il controllo e grazie alla Banca dati interforze (Sdi) è emerso in tempo reale che il conducente, e proprietario, già noto per reati contro il patrimonio e furti con scasso, era in possesso di un falso documento di identità. Di conseguenza è stato fermato per identificazione con segnalazione all’autorità giudiziaria e denunciato, il veicolo invece è stato sottoposto a fermo amministrativo.

All’interno del furgone sono state anche trovate anche attrezzature da scasso che sono state sequestrate.

Desio: un veicolo rubato ritrovato alla stazione

Nella stessa serata i controlli con la nuova strumentazione hanno permesso di individuale nei pressi della Stazione ferroviaria un veicolo rubato, regolarmente denunciato, con a bordo altri attrezzi da scasso.

“Questa operazione rappresenta un’ulteriore risposta alla richiesta di sicurezza manifestata dalla cittadinanza – afferma il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Andrea Villa – Riteniamo che sia fondamentale non solo l’aspetto sanzionatorio, ma anche l’aspetto preventivo e di rassicurazione, nonché di ascolto della popolazione. Sicuramente prevedere possibili azioni dei cosiddetti ‘topi d’appartamento’, soprattutto in questo periodo di vacanza, dimostra un’attenta presenza di tutela nei confronti dei residenti, la vigilanza degli agenti è sempre presente lungo le strade e non ha sosta, oltre a incrementare il livello di sicurezza a beneficio di tutti; ciò conferma che è tutt’altro che normale circolare con determinati oggetti a bordo di un veicolo“.