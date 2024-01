Desio: ambulanza al convegno sulla sanità, interrotto per un malore

Un malore ha costretto all’interruzione del convegno sulla sanità, organizzato sabato mattina a Desio dal coordinamento delle liste della Rete Civica Brianza. Poco prima delle 12, con la tavola rotonda dal titolo “Salute e Cura in Brianza” in pieno svolgimento, un cittadino tra il pubblico è crollato a terra causando l’immediato pronto intervento di soccorso.

Desio: ambulanza al convegno sulla sanità, sala della Pro Desio piena

A quell’ora, la sala della Cooperativa Pro Desio che ospitava l’iniziativa, era stracolma di rappresentanti provenienti da tutti i centri coinvolti nel progetto, con persone anche fuori dal salone conferenze. Presenti il consigliere regionale Gigi Ponti, gli assessori di Monza Abbà e Riva, decine di sindaci ed ex sindaci da tutta la zona.

Desio: ambulanza al convegno sulla sanità, prima assistenza di alcuni medici in sala

Il 27enne caduto a terra, che tra l’altro è noto come rappresentante politico del Movimento 5 Stelle di Nova Milanese, ha picchiato la testa nell’impatto con il pavimento. Immediata è partita la chiamata al 112, ed è arrivato un equipaggio della Croce Rossa di Desio che si è dovuto destreggiare nel traffico del sabato mattina in pieno centro città. All’arrivo dei sanitari il giovane era cosciente e già assistito da alcuni medici in sala. È stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Desio.

Dopo il soccorso, il convegno è ripreso regolarmente con i delegati a parlare come da programma.