Delpini a Meda invita a essere testimoni d’amore

“Davanti allo spettacolo tremendo di Gesù che “muore così” avvertiamo che nei nostri cuori aridi si diffonde la compassione, nei nostri pensieri troppo meschini si irradia la capacità e il desiderio di amare così, come siamo stati amati”.

È uno dei messaggi più profondi resi da monsignor Mario Delpini a Meda venerdì 8 marzo di fronte alla folla di fedeli che hanno partecipato alla solenne Via Crucis per la Zona Pastorale V di Monza, presieduta dall’Arcivescovo di Milano.

Delpini a Meda e un migliaio di fedeli

Sotto una pioggia battente oltre un migliaio di persone si sono ritrovate per le strade di Meda per il momento di preghiera comunitaria. Il corteo religioso serale ha preso le mosse dal santuario Santo Crocifisso attraversando diversi luoghi della città sino a raggiungere la piazza della chiesa. In Santa Maria Nascente è stata celebrata la funzione religiosa alla presenza del parroco della Comunità pastorale di Meda, monsignor Claudio Carboni e delle autorità religiose, civili e militari di numerosi territori.

Delpini a Meda e il suo messaggio d’amore

Un’occasione di profonda riflessione ed una forte testimonianza corale di preghiera, conclusasi con la benedizione impartita dall’Arcivescovo che ha rinnovato l’invito ad essere testimoni dell’Amore di Dio fra la gente. L’evento comunitario è stato accolto nelle strade e sui balconi della città di Meda dall’accensione di centinaia di lumini, Luce di fede.