Decanato di Monza verso la Gmg di Lisbona: le tappe verso l’incontro con papa Francesco

È iniziata martedì 1 agosto l’avventura dei cento giovani provenienti dal decanato di Monza che nel fine settimana parteciperanno all’incontro con papa Francesco alla Giornata mondiale della gioventù che si sta svolgendo a Lisbona.

Decanato di Monza verso la Gmg di Lisbona: viaggio in pullman, prima tappa a Lourdes

Il gruppo ha scelto di arrivare in Portogallo in pullman, programmando diverse tappe lungo il cammino, per vivere un’esperienza di condivisione, di fede e di viaggio. La prima tappa è stata il santuario mariano di Lourdes dove il gruppo di monzesi, villasantesi e brugheresi si è fermato per due giorni. Poi l’itinerario prevede alcune soste in Spagna: San Sebastian, Burgos e Salamanca. Venerdì 4 agosto i ragazzi del decanato di Monza raggiungeranno la capitale portoghese per unirsi agli altri ragazzi arrivati da tutto il mondo per la Gmg. Sabato 5 agosto parteciperanno alla veglia con papa Francesco che presiederà anche la messa conclusiva di domenica.

Decanato di Monza verso la Gmg di Lisbona: «Vivere momenti forti di condivisione»

«Prima di rientrare a Monza ci fermeremo a Madrid e Barcellona – racconta Davide Forte, responsabile degli oratori della comunità pastorale San Francesco di Monza, tra gli accompagnatori del gruppo – Abbiamo scelto di utilizzare il pullman, nonostante questo allunghi di molto il viaggio, proprio per poter fare delle tappe interessanti. In questo modo riusciremo a vivere momento forti e coinvolgenti anche fuori Lisbona. Per quanto riguarda la Gmg vivremo il momento principale della veglia con il santo padre e poi la messa domenicale con il papa».

Decanato di Monza verso la Gmg di Lisbona: 100 giovani e diversi giovani sacerdoti

Ad accompagnare i cento giovani nel viaggio verso il Portogallo ci sono diversi sacerdoti del territorio: don Luca Magnani, della comunità pastorale Santi quattro evangelisti, don Matteo Frigerio, responsabile della pastorale giovanile di San Fruttuoso e don Andrea Isidoro tutti provenienti da Monza e poi don Leopoldo Porro di Brugherio.

È possibile seguire gli incontri e le riflessioni proposte alla Gmg tramite il portale chiesadimilano.it e sul canale YouTube della diocesi, dove ogni giorno sarà possibile seguire un collegamento in diretta.