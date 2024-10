Da Monza e Brianza a Como per rubare cosmetici per 400 euro in un negozio, minorenni denunciate

Quattro ragazzine minorenni, tra i 14 e i 16 anni, residenti tra le province di Como e di Monza e Brianza sono state denunciate nei giorni scorsi dalla Polizia di stato per furto aggravato in concorso: entrate in un supermercato del capoluogo lariano ne sarebbero uscite poco dopo con merce rubata per 400 euro. Le quattro ragazzine, una di 14 anni due di 15 e una di 16 anni, sono state deferite in stato di libertà.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Volanti, in base anche al racconto di un addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale che avrebbe assistito alla scena, le minorenni, riprese anche dal sistema di videosorveglianza, una volta nel reparto cosmetici avrebbero razziato i prodotti nascondendoli tra gli abiti e poi in una borsa e si sarebbero quindi recate alla cassa pagando ognuna un articolo di poco valore. Una volta all’esterno, probabilmente convinte di averla fatta franca, sono state bloccate da una guardia addetta alla vigilanza che ha chiamato il 112. La merce sottratta è stata recuperata e restituita ai proprietari e le minori affidate ai genitori chiamati in Questura.