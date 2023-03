Cultura e Lingua presenta i suoi corsi ad Agrate

Porte aperte per Cultura e Lingua di Agrate. Giovedì 2 marzosi terrà infatti l’open day del centro studio fondato da Michela Golia. L’appuntamento è fissato in via Artigianato 15 dalle 17 alle 20.30. Verranno presentati i corsi di lingua in programma per quest’anno ma sarà anche occasione per celebrare i traguardi raggiunti negli ultimi 12 mesi.

Cultura e Lingua e i traguardi raggiunti

Il centro propone corsi individuali di italiano, inglese e su richiesta anche francese e spagnolo anche online. Oltre alle lezioni, il centro ha anche ospitato diverse iniziative come mostre d’arte e incontri con autori. Per maggiori informazioni: michelagolia@hotmail.it