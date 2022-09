Croce Bianca in festa a Brugherio: in arrivo il weekend per aiutare l’Ucraina

Una occasione di incontro, di festa e di divertimento ma anche una possibilità di fare del bene, di aiutare il popolo ucraino colpito dalla guerra. Sabato 17 e domenica 18 settembre a Brugherio, all’area feste di via san Giovanni Bosco, ci sarà Croce Bianca in festa.

Croce Bianca in festa a Brugherio: in diretta su Freedom Street Radio

La manifestazione sarà in diretta live su Freedom Street Radio, la web radio nata solo pochi mesi fa ma già estremamente presente e attiva sul territorio di Brugherio e oltre. Dalle 21 il via alle danze: ballo liscio con I Lusien in musica, mentre dalle 19.30 ristorante aperto per mangiare e bere in compagnia di amici e parenti scegliendo dal menù disponibile che prevede pizza, panini, hamburger all’americana e patatine fritte fino ad esaurimento.

Croce Bianca in festa a Brugherio: come aiutare

Sarà presente anche l’Associazione Arma Aeronautica sezione di Monza, che esporrà presso il proprio stand i suoi cimeli. E non sarà da sola, vi sarà infatti anche l’Alfa Romeo Club Brianza. Inoltre sarà l’occasione per poter dare il proprio contributo per fronteggiare l’emergenza in Ucraina, acquistando le cartoline della Brugherio Storica a firma di Lucia Sardi, il cui ricavato verrà destinato all’acquisto di zaini contenenti materiale sanitario, e le t-shirt della BiaBru, la Croce Bianca Brugherio, da regalare oppure indossare a fronte di una piccola ma preziosissima donazione.