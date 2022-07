Covid, vaccinazioni: 21mila over 60 per la quarta dose in Lombardia

Sono 21.152 le persone che in Lombardia si sono prenotate per la quarta dose della vaccinazione contro il covid tra le categorie di cittadini autorizzati. Di questi, 19.607 sono nella fascia di età compresa tra i 60 e i 79 anni e 1.469 over 80. Quasi 14mila cittadini hanno ricevuto l’appuntamento per la somministrazione entro sabato.

Vaccinazioni, per terza e quarta dose prenotazione obbligatoria

La prenotazione si effettua sul portale di Poste e Regione e gli appuntamenti fino al 31 luglio sono occupati per il 55%.

“Per accedere ai centri vaccinali e ricevere la quarta dose, così come la terza dose – fanno sapere la Regione Lombardia – bisogna munirsi necessariamente di prenotazione“. Solo per le prime e seconde dosi l’accesso è libero.

Al momento in Lombardia 248.190 cittadini hanno ricevuto la quarta dose (72mila nella farmacie che hanno aderito alla campagna della Regione). Sono 437.558 le dosi somministrate nelle farmacie lombarde.