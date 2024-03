Cosa c’è sul Cittadino in edicola sabato 2 marzo 2024

Cosa c’è sul Cittadino nelle quattro edizioni di sabato 2 marzo 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Cosa c’è sul Cittadino in edicola: Brianza nord

Si è ulteriormente aggravata la posizione di un 34enne di Besana in Brianza, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, accusato di presunti abusi su una 17enne in un bar del Lecchese che aveva in gestione e per aver passato droga ad altri adolescenti: il brianzolo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano, è stato colpito da una nuova misura cautelare in quanto, secondo quanto emerso da approfondimenti investigativi effettuati sulla accusa di violenza sessuale, avrebbe prodotto immagini e video pedopornografici su incontri sessuali che avrebbe promosso con minorenni da lui reclutati.

Cosa c’è sul Cittadino in edicola: Brianza sud

Era stato annunciato nel mese di novembre, ora c’è la data: da venerdì 1 marzo lo sportello antiviolenza attivo a Lissone è diventato a tutti gli effetti un Centro antiviolenza. Si trova nella sede in via Como angolo via Matteotti. Aumentano le ore di apertura con i consueti servizi che consentiranno alle donne vittime di violenza di usufruire di un supporto a 360 gradi. Un risultato ottenuto grazie al lavoro e all’impegno dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza e dai tredici comuni che ne fanno parte: Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano e Verano Brianza.

Cosa c’è sul Cittadino in edicola: Vimercatese

Era deceduto, mentre tornava a casa in sella alla sua Honda, dopo una giornata di lavoro nel suo negozio di parrucchiere a Milano, in un terribile scontro frontale con una Range Rover Evoque. Per quello schianto, avvenuto l’8 ottobre 2022, in cui era rimasto ucciso il parrucchiere di Cernusco sul Naviglio Simone Vulcano, 43 anni, si è concluso con una assoluzione il processo al suo investitore. Nei giorni scorsi, infatti, la giudice Giulia Nahmias di Monza ha prosciolto l’imputato, M.F., 37 anni brugherese, in quando lo scontro sarebbe stato un “evento imprevedibile” e l’automobilista, anche se avesse seguito precisamente tutte le regole del codice della strada, non avrebbe potuto evitare lo scontro.

Cosa c’è sul Cittadino in edicola: Valle del Seveso

Sala di via Corridori affollata da rappresentanti delle associazioni del territorio e semplici cittadini, per salutare la presentazione della candidatura di Anna Varisco a sindaco di Paderno Dugnano per le prossime elezioni comunali di giugno. Per la prima volta da tempo immemore a Paderno Dugnano, il centrosinistra completo di partito nazionale del Pd, Italia Viva e liste civiche anche di sinistra, corre unito fin dal primo turno. E lo fa sotto il nome della assessora a Scuola, Cultura, Giovani, Partecipazione, Comunicazione ai Cittadini, Educazione Ambientale, Qualità della Vita della attuale giunta Casati.