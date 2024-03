Cosa c’è sul Cittadino in edicola sabato 16 marzo 2024

Cosa c’è sul Cittadino nelle quattro edizioni di sabato 16 marzo 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Cosa c’è sul Cittadino in edicola: Brianza nord

Eleonora Frigerio e Domenico Giannini nel consiglio di amministrazione dell’istituzione culturale Don Carlo Gnocchi, una conferma per entrambi. Avvocato caratese, classe 1976, Frigerio, infatti, ha già ricoperto il medesimo incarico dal 2003 al 2009 prima di essere eletta consigliere provinciale, motivo, per cui, era uscita dal Cda. Frigerio e Giannini ben conoscono la realtà dell’istituzione caratese poiché ne sono anche soci. Per Frigerio il percorso nel Don Gnocchi è iniziato sin dai tempi dei banchi di scuola: qui ha studiato e ora i due figli frequentano il liceo delle scienze applicate e l’economico sociale. Domenico Giannini, classe 1943, è alla riconferma all’interno del Cda.

Cosa c’è sul Cittadino in edicola: Brianza sud

È morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza il motociclista di 23 anni ferito gravemente nel pomeriggio di mercoledì in via Parco, a Biassono. Le condizioni di Giacomo Lissoni di Nova Milanese erano apparse già molto gravi: era stato rianimato sul posto e durante il trasporto in ospedale. La sua moto si è scontrata violentemente, tanto da carambolare poi fuori strada, con l’auto condotta da una donna di 36 anni, che non ha riportato ferite ma è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto insieme ai soccorsi e ai vigili del fuoco.

Cosa c’è sul Cittadino in edicola: Vimercatese

Un 50enne di Villasanta domiciliato a Monza, trovato nel 2022, a Villasanta, con una “ingente quantità di materiale pedopornografico”, in forza di “un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti”, è stato condotto dai carabinieri nella casa circondariale del capoluogo brianzolo dovendo scontare una pena complessiva di 4 anni e 7 mesi di reclusione. Il provvedimento è stato eseguito nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio che sono stati svolti nella Provincia nel passato fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Monza.

Cosa c’è sul Cittadino in edicola: Valle Seveso

Entrate tributarie ed extra tributarie: il recupero a Limbiate non va a buon fine ed i crediti sono considerati inesigibili per un importo totale di 269.649 euro per il 2024 e di ben 1.027.781,31 euro per il 2023. Attraverso due proprie determinazioni, il Comune ha approvato il procedimento (tecnicamente detto di il discarico per inesigibilità) per i crediti proposto dal concessionario del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali. La Sorit, società servizi e riscossioni Italia Spa ha proposto al Comune l’inesigibilità per le pratiche il cui processo di riscossione coattiva non è andato a buon fine.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola: lo Speciale Papa

In edicola con il Cittadino l’inserto gratuito speciale su Papa Francesco, in Vaticano da marzo 2013. Il 25 marzo poi saranno passati sette anni dalla grande messa nel Parco di Monza.