Corso sull’affettività a Villasanta, l’assessore Varisco alla Lega: “Non si parlerà di sesso”

Non si placa la polemica che ha accompagnato l’annuncio del corso sull’affettività promosso dall’amministrazione comunale di Villasanta, che avrà come relatore Raffaele Mantegazza. A sollevare più di una obiezione è stato il gruppo consigliare della Lega, che ha depositato una interrogazione, alla quale l’assessore Laura Varisco ha risposto durante l’ultima seduta del consiglio comunale, che si è svolta lo scorso 29 settembre.

Corso sull’affettività a Villasanta, obiezioni sul relatore: “Figura troppo vicina alla politica”

«In questi incontri non parleremo di sesso. Eros e Thanatos, Amore e Morte, sono le due esperienze entro cui scorre tutta la nostra vita e non solo, ma anche la vita dell’universo intero. L’Amore riempie la nostra vita e la Morte la distrugge, questo intendeva Platone. Anche di questo si parlerà», ha commentato Varisco, spiegando poi il motivo della scelta di Mantegazza, docente di Scienze umane e pedagogiche al Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’università Bicocca di Milano. Una figura troppo vicina alla politica e di estrazione di centro sinistra, stando alle obiezioni mosse dai consiglieri della Lega.

Corso sull’affettività a Villasanta: “Mantegazza non un politico di professione”

«Non abbiamo invitato politici a parlare di affettività e relazioni umane, non è questo il contesto. Abbiamo invitato un educatore, un formatore, un divulgatore di cultura e scienza, non un politico di professione». L’assessore Varisco ha poi precisato i costi affrontati dall’amministrazione per l’organizzazione del ciclo di interventi: 2.000 euro come indicato nella determina, «nella quale sono indicate anche le modalità di assegnazione e la regolarità delle procedure di affidamento».