A Villasanta incontri sulla sessualità in sala consigliare, Lega perplessa: “Perché proprio lì?”

Un corso sul tema della sessualità promosso dal Comune di Villasanta e rivolto ad adolescenti e giovani. Il ciclo di quattro incontri dal titolo “La (nuova) arte di amare” prenderà il via il 6 ottobre. A guidare la riflessione sarà Raffaele Mantegazza, docente di pedagogia all’Università Bicocca di Milano, che si rivolgerà a un pubblico di giovanissimi tra i 14 e i 25 anni. Un’iniziativa che ha sollevato le perplessità e qualche polemica da parte del gruppo consigliare della Lega, che ha depositato un’interrogazione per sapere di più della questione.

Incontri sulla sessualità a Villasanta: l’interrogazione del Carroccio

I quattro incontri, previsti per il 6, 13, 20 e 27 ottobre, si svolgeranno alle 21 nella sala consigliare del palazzo comunale. Una scelta che non è piaciuta ai consiglieri del Carroccio. «Chiediamo spiegazioni in merito alla scelta di utilizzare proprio la sala consigliare per svolgere gli incontri – si legge nell’interrogazione – ma chiediamo anche il costo dell’attività e i criteri di scelta del relatore, oltre alle tematiche che verranno affrontate». Dunque non poche perplessità quelle esternate dai consiglieri leghisti, Federico Cilfone e Antonio Cambiaghi, firmatari dell’interrogazione.

Incontri sulla sessualità a Villasanta, Mantegazza: “Tema centrale nella crescita dei ragazzi”

«Questo sarà un ciclo di incontri su un tema centrale nella crescita dei ragazzi e nella vita di tutti, ovvero la sessualità – spiega lo stesso Mantegazza – Non il sesso, ma quella dimensione molto più profonda che lo contiene dentro di sé e che si caratterizza come ambito esistenziale e culturale, come originaria apertura al mondo e all’altro. La sessualità – prosegue il professore – come oggetto culturale e relazionale, a proposito del quale creare un discorso adulto strutturato da proporre ai ragazzi». L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale di Villasanta in collaborazione con Re. A. DY, la Rete italiana delle Regioni, Province ed enti locali contro le discriminazioni.

Incontri sulla sessualità a Villasanta, l’assessore: “Sul tema superficialità”

«Questa iniziativa segue il ciclo di incontri organizzato lo scorso anno, incentrato sul tema dei diritti e della Costituzione. Il tema della sessualità è emerso proprio dagli stimoli raccolti l’anno scorso – spiega l’assessore alle Politiche giovanili, Laura Varisco -. Si rileva in genere una certa superficialità e mancanza di consapevolezza tra i giovani nel gestire le relazioni ed emozioni. Lo scopo di questi incontri è quello di creare un punto di riferimento educativo con figure professionali competenti ed estranee alla politica». Gli incontri sono a ingresso gratuito, e potranno essere seguiti anche a distanza attraverso la piattaforma Zoom. Per partecipare in presenza occorre segnalare la propria partecipazione chiamando il numero 039.23.75.42.72.