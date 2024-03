Il meteo anche questa settimana non lascia sperare in un miglioramento ma, dopo il rinvio del 3 marzo, gli organizzatori della Run For Life – Friendly Challenge danno appuntamento a domenica 10 marzo. Stesso posto, stessa ora: Cascina San Fedele nel parco di Monza, a partire dalle 9.30 (apertura village alle 7).

In programma la 10 Km cronometrata non competitiva e la 5 Km ad andatura libera. Le iscrizioni chiudono giovedì 7 marzo.

Corsa e solidarietà: Run for Life non competitiva il 10 marzo nel Parco di Monza, gli orari a Cascina San Fedele

Sabato 9 marzo apertura Village alle 10 per ritiro pettorali, ritiro pacchi gara e nuove iscrizioni, alle 16 la Band 4Bak – Sbaraglio.

Domenica dalle 7 alle 9.15 ancora possibilità per nuove iscrizioni, dalle 9.30 partenza delle corse con premiazioni alle 11.

Corsa e solidarietà: Run for Life non competitiva il 10 marzo nel Parco di Monza, ricavato per Il Veliero

Un evento sportivo, ma anche un’occasione di socializzazione e di solidarietà che vede coinvolte realtà diverse, organizzato da Socialtime odv (con la sua instancabile presidente Beatrice Di Virgilio) insieme ai Gamber de Cuncuress, La Nuova Artistica Monza e l’Associazione Silvia Tremolada con il contributo di Regione Lombardia e Comune di Monza. L’evento ha carattere benefico.

Il ricavato, al netto dei costi organizzativi, sarà devoluto all’associazione Il Veliero per contribuire alla ristrutturazione di Villa Valentina in via Spallanzani, un luogo che diventerà un centro di aggregazione per le persone con disabilità fisiche e cognitive. Questo progetto è sostenuto anche dal Fondo contrasto alle nuove povertà istituito presso la Fondazione Mb.

Corsa e solidarietà: Run for Life non competitiva il 10 marzo nel Parco di Monza, l’organizzazione

Nell’organizzazione di “Run for life”, che lo scorso anno ha visto la partecipazione di 3000 corridori, sono coinvolte più di trecento persone. Tra loro ci sono ottanta diversamente abili, che si occupano della composizione dei pacchi gara, della gestione dei ristori, della distribuzione delle medaglie, e un centinaio di studenti degli istituti Porta ed Hensemberger di Monza e Banfi di Vimercati impegnati nei Pcto, i percorsi scolastici per le competenze trasversali e per l’orientamento.