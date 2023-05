Correzzana: tentato rapimento di una bambina? Denuncia contro ignoti, indagini in corso

Un caso di emulazione dopo i fatti dei giorni scorsi in piazza Gae Aulenti a Milano o un vero tentativo di rapimento di una bambina di 8 anni che nel fine settimana si era allontanata da una festa con altre due amiche? Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Seregno che nella sera di martedì 23 maggio 2023 si sono trovati davanti i genitori della bambina di 8 anni, per sporgere denuncia verso ignoti.

Correzzana: tre amichette sarebbero state avvicinate da una donna in via Kennedy

La piccola, secondo il racconto suo e delle due amichette di 12 e 10 anni, potrebbe aver subito un tentativo di rapimento lo scorso fine settimana a Correzzana in via Kennedy.

L’episodio sarebbe avvenuto nei pressi di una festicciola di compleanno. Tre bambine invitate al party, rispettivamente di 12, 10 e 8 anni, dopo aver chiesto il permesso dei genitori, si sono allontanate di poche centinaia di metri e sarebbero state avvicinate in via Kennedy da una donna che avrebbe tentato di “prendere” la più piccola. Sempre secondo il racconto delle tre bambine, grazie alla prontezza della 12enne che l’ha strappata dalle braccia della presunta rapitrice, tutto si è risolto per il meglio e la donna, non riuscendo nell’intento, si sarebbe dileguata nel nulla facendo velocemente perdere le sue tracce.

Correzzana: il racconto in lacrime agli adulti e le verifiche delle forze dell’ordine

Le tre bambine sarebbero poi tornate verso il luogo dove si stava svolgendo la festa e in lacrime avrebbero raccontato agli adulti cosa poco prima era accaduto. Sempre secondo i racconti delle bambine la donna che avrebbe cercato di prendere la più piccola del gruppo, è stata descritta con in testa un velo.

Sulla vicenda, ora che è stata sporta denuncia, le forze dell’ordine faranno le verifiche del caso cercando anche dei riscontri nei racconti delle tre bambine minorenni. Non si esclude comunque che le immagini televisive di piazza Gae Aulenti, che hanno fatto il giro d’Italia in tutti i telegiornali, possano aver alimentato paure immotivate.

Nell’episodio di Milano il tentativo di rapimento è stato compiuto da una donna di 22 anni con acclarati problemi psichici.

Correzzana: la cassa di risonanza delle chat dei genitori

Grazie alle consuete chat dei genitori la notizia ha fatto il giro dell’intera provincia in poche ore seminando anche parecchio panico.

“Sappiamo tutti – racconta un’amica della donna nella chat – che Correzzana è un paese molto tranquillo e questa mamma che ci vive da molti anni mi ha detto non ricorda che sia mai successa prima una cosa simile. Quindi, in vista di quello che è successo anche a Milano qualche giorno fa, vi ho voluti mettere al corrente, non per seminare panico, ma per dirvi di fare più attenzione del solito in vista del fatto che con la bella stagione noi tutte, con i nostri figli, passeremo più tempo nei parchetti e all’aperto. Posti molto gettonati per queste cose. Basta davvero un attimo. Buona giornata e grazie dell’ascolto“.