Violenza sessuale sulla nipote, arrestato

Cinquantenne di Monza arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata sulla nipote. I carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza su richiesta della procura. L’uomo è lo zio della vittima, minore di 14 anni, e avrebbe approfittato di pigiama party organizzati a casa con i cuginetti per palpeggiarla nelle parti intime. È stato arrestato a Cusano Milanino.

Violenza sessuale sulla nipote, indagini scattate dopo la denuncia dei genitori

Le indagini erano scattate lo scorso anno dopo la denuncia dei genitori e si sono basate su audizioni protette di vittime e testimoni che hanno permesso di disegnare un quadro di gravi indizi a carico dell’uomo, che avrebbe anche fatto pressioni sui familiari per ritrattare le dichiarazioni. Il Gip ha rilevato una condotta che sarebbe “sintomatica di attrazione irrefrenabile verso soggetti immaturi” con “capacità di resistenza ad offerte sessuali insidiose assai debole”.

Violenza sessuale sulla nipote, secondo caso in pochi giorni

È il secondo caso in pochi giorni in Brianza di arresto in famiglia per reati sessuali su minori: un nonno 67enne avrebbe palpeggiato la nipote a Bernareggio.