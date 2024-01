Correzzana: BrianzAcque fa manutenzione alle fognature e chiude via Da Vinci

Finite le vacanze di Natale BrianzAcque è già al lavoro. Lunedì 8 gennaio in via Leonardo Da Vinci a Correzzana sono iniziati gli scavi per la manutenzione straordinaria della fognatura, a cura della società incaricata da BrianzAcque. Compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, nel tratto da via don Gnocchi a via Principale il traffico veicolare sarà pertanto consentito ai soli residenti e agli utenti dei servizi del Centro Civico Polifunzionale.

Correzzana: BrianzAcque e il cantiere in via Leonardo Da Vinci

«I lavori dureranno (salvo imprevisti o problematiche legate alle condizioni metereologiche) fino alla fine del prossimo mese di febbraio – ha fatto sapere l’amministrazione di Correzzana -. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica di cantiere e di seguire le indicazioni fornite dagli operatori incaricati».