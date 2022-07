Coronavirus, i dati del’11 luglio: i numeri di Monza e Brianza e della Lombardia (+23,6%)

Sono 344 i nuovi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 3.666 in Lombardia a fronte di 15.526 tamponi effettuati e un tasso di positività al 23,6%. È il bollettino di lunedì 11 luglio 2022.

Coronavirus, i numeri: +1 in terapia intensiva (29), +27 nei reparti

C’è +1 ricoverato in terapia intensiva in regione (29), sono +27 negli altri reparti (1.306). Sono 31 i decessi per un totale complessivo di 40.988 persone morte per le conseguenze del covid da inizio emergenza.

Coronavirus, i nuovi casi per provincia

I nuovi casi per provincia: Milano: 1.164 di cui 526 a Milano città; Bergamo: 288; Brescia: 565; Como: 177; Cremona: 108; Lecco: 61; Lodi: 77; Mantova: 151; Monza e Brianza: 344; Pavia: 269; Sondrio: 73; Varese: 212.