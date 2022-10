Coronavirus, i dati del 3 ottobre: i numeri di Monza e Brianza e della Lombardia (+16,6%)

Sono 170 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 1.847 in Lombardia con 11.094 tamponi effettuati e un tasso di positività al 16,6%. È il bollettino di lunedì 3 ottobre 2022.

Coronavirus, i numeri: +1 in terapia intensiva (11), +26 nei reparti (635)

C’è un ricovero in più in terapia intensiva (11) e +26 nei reparti (635). Dodici i decessi per un totale complessivo di 42.580 persone morte da inizio emergenza per le conseguenze del virus.

Coronavirus, i nuovi casi per provincia

I nuovi casi per provincia: Milano: 575 di cui 262 a Milano città; Bergamo: 154; Brescia: 339; Como: 141; Cremona: 40; Lecco: 51; Lodi: 22; Mantova: 57; Monza e Brianza: 170; Pavia: 115; Sondrio: 20; Varese: 99.