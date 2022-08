Coronavirus, i dati del 25 agosto: i numeri di Monza e Brianza e della Lombardia (+14,8%)

Sono 267 i nuovi casi positivi al coronavirus a Monza e Brianza, sono 3.099 in Lombardia con 20.929 tamponi effettuati e un tasso di positività a 14,8%. È il bollettino di giovedì 25 agosto 2022.

Coronavirus, i numeri: +1 in terapia intensiva (23), +4 nei reparti (757)

C’è un ricoverato in più in terapia intensiva (23) e sono +4 negli altri reparti (757). Ci sono 20 decessu per un totale complessivo di 42.154 persone morte da inizio emergenza per le conseguenze del covid.

Coronavirus, i nuovi casi per provincia

I nuovi casi per provincia: Milano: 837 di cui 294 a Milano città; Bergamo: 297; Brescia: 489; Como: 208; Cremona: 116; Lecco: 97; Lodi: 65; Mantova: 167; Monza e Brianza: 267; Pavia: 168; Sondrio: 66; Varese: 240.