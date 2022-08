Coronavirus, i dati del 22 agosto: i numeri di Monza e Brianza e della Lombardia (+13,1%)

Sono 92 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 1.042 in Lombardia con 7.899 tamponi effettuati e un tasso di positività a 13,1%. È il bollettino della Regione di lunedì 22 agosto 2022.

Coronavirus, i numeri: -1 in terapia intensiva (20), +8 nei reparti (790)

Per quanto riguarda i ricoverati sono 20 in terapia intensiva (-1) e 790 negli altri reparti (790). Sono sedici i decessi per un totale complessivo di 42.099 persone morte da inizio emergenza per le conseguenze del covid. Il totale di Monza e Brianza è aggiornato a 3.241.

Coronavirus, i nuovi casi per provincia

I nuovi casi per provincia: Milano: 320 di cui 144 a Milano città; Bergamo: 94; Brescia: 196; Como: 41; Cremona: 43; Lecco: 15; Lodi: 11; Mantova: 53; Monza e Brianza: 92; Pavia: 63; Sondrio: 19; Varese: 50.