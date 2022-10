Controlli straordinari a Lissone per la sagra: 19enne fermato mentre danneggia auto parcheggiate

Violazioni del codice della strada e in materia di stupefacenti nei controlli straordinari effettuati a Lissone dai carabinieri in accordo con l’amministrazione comunale in occasione della festa della città. Un servizio interforze a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Controlli straordinari a Lissone: dodici carabinieri, controllati sei esercizi, 88 persone e 50 veicoli

Numerosi i posti di controllo lungo le strade di accesso e nel centro storico, con particolare attenzione alle piazze interessate dall’evento organizzato con il tradizionale luna park. Impegnati dodici carabinieri.

Controllati sei esercizi pubblici, 88 persone, 50 veicoli e una proposta alla Questura di Monza di sospensione della licenza (art.100 del TULPS) di un locale non poco lontano dal comune di Lissone.

Nel corso del servizio sono state elevate 5 contravvenzioni per violazioni al codice della strada ed è stata ritirata una patente.

Controlli straordinari a Lissone: 35enne fermato su scooter rubato

Deferiti all’autorità giudiziaria un 55enne, residente nel comasco, perché fermato a bordo di uno scooter con targa alterata, un 34enne di Monza per tentato furto di generi alimentari all’interno di un supermercato, un 19enne residente in Brianza colto sul fatto mentre danneggiava diverse autovetture parcheggiate in strada, un 35enne residente in provincia per ricettazione perché fermato a bordo di scooter con targa contraffatta e risultato rubato.

Una donna cinquantenne fermata alla guida della propria auto in stato d’ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Segnalate anche tre persone con sequestro di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish.