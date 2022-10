Sagra di Lissone: il programma tra luna park, mercato e cultura

Il forma della tradizione e un nuovo piano sicurezza, come già raccontato al Cittadino dal sindaco Laura Borella. Ora della Sagra di Lissone c’è anche il programma ufficiale dettagliato. La festa è in programma dal 14 al 17 ottobre, in arrivo il luna park (sempre al centro dell’attesa dei lissonesi) e gli eventi culturali a Palazzo Terragni, Villa Magatti e MAC.

Sagra di Lissone: il luna park

Il luna park è in piazza degli Umiliati: otre ottanta attrazioni, tra giostre e stand gastronomici, presenti nell’area del parco divertimenti, cui si affiancano le tradizionali bancarelle della Fiera di Lissone in via Volturno e limitrofe.

Sagra di Lissone: mercato cittadino

Il mercato cittadino di lunedì 17 ottobre è in programma nel consueto orario, dalle 8 alle 14, spostandosi nelle strade adiacenti in un percorso cittadino lungo via Solferino, via San Martino, via Don Minzoni, via Dante Alighieri, via Cavour, via S.S. Pietro e Paolo, via Ugolino da Lissone. Circa 120 gli operatori economici presenti con le proprie bancarelle.

Sagra di Lissone: docu-film a Palazzo Terragni

A Palazzo Terragni, nella serata di venerdì 14 ottobre alle 21, proiezione di “Lissone…che passione! – La nostra città come non l’avete mai vista”, un docu-film sulla storia, gli usi, i costumi e le peculiarità della città. Il cortometraggio è stato realizzato dall’Associazione culturale e casa di produzione cinematografica no profit GPG e dagli studenti dell’IIS Europa Unita, nell’ambito di un progetto scolastico svolto durante l’anno 2021-2022.

Sagra di Lissone: Concerto per la Sagra

Sabato 15 ottobre, alle ore 21, il palco di Palazzo Terragni ospita un altro evento a cura dell’Associazione Consonanza Musicale con il classico “Concerto per la Sagra”, esibizione musicale diretta quest’anno dal Maestro Marcello Rosa.

Sagra di Lissone: mostra fotografica

Dal 15 al 17 ottobre in Villa Magatti c’è la mostra fotografica “Viaggio nel paesaggio” a cura di tre fotografi dell’Associazione Club F64 – Imaginaria: Paesaggio Urbex di Emanuele Bai, Paesaggio Street di Giorgio Cottini, Landscape di Mino Martignano costituiscono il trittico fotografico in mostra nei tre giorni di festa.

Sagra di Lissone: apre il Mac

Il Museo d’Arte Contemporanea lunedì 17 ottobre in via straordinaria apre le sue porte al pubblico, con orario 10-12 e 15-19. Un’occasione in più per apprezzare le opere custodite nel museo di via Ancona a Lissone, dalla collezione storica del MAC all’ultima mostra inaugurata il 12 ottobre “Personale Connettivo” su Giuseppe Stampone, artista visivo contemporaneo noto soprattutto per il tratto delle sue opere realizzate con la popolare penna Bic.

L’ingresso per assistere agli eventi culturali organizzati a Lissone nel week end della sagra è libero e gratuito.