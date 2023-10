Controlli delle forze dell’ordine tra Arcore e Usmate-Velate per tutelare i cittadini

Arrivano sul territorio del vimercatese est controlli congiunti tra forze di Polizia Locale e Carabinieri per una maggior sicurezza dei cittadini. L’idea, nata dall’amministrazione comunale arcorese e dal comandante del corpo locale dei Carabinieri Luca Carboni, ha già trovato la sua prima realizzazione lo scorso venerdì 6 ottobre quando, tra giorno e notte, sono andate in scena le prime operazioni.

Controlli delle forze dell’ordine e le necessità dei cittadini

“L’idea nasce da una necessità che i cittadini arcoresi hanno espresso più volte, quella di sentire una maggior presenza e sicurezza sul territorio, e dall’incontro con il comandante dei Carabinieri Carboni – ha spiegato il primo cittadino arcorese Maurizio Bono – parlando poi con il maggiore Onofri della compagnia di Monza siamo riusciti ad organizzare queste giornate di lavoro congiunto che non riguardano più solo Arcore, ma anche territori limitrofi come ad esempio Usmate”.

Controlli delle forze dell’ordine almeno una volta al mese

Già da venerdì scorso, infatti, i nuovi controlli sono stati effettuati sia ad Arcore, durante la giornata, che ad Usmate in serata. “Si tratta di controlli che riguardano sia la sicurezza stradale, così come quella degli esercizi – continua il sindaco Bono – cercheremo di organizzarli almeno una volta al mese (pur sempre a sorpresa), anche di notte, nelle zone più calde del paese ma non solo”. L’amministrazione prevede di controllare anche locali, varchi e licenze, il tutto per una maggior tutela e verifica: Arcore punta ad aver un territorio più vigilato così che i cittadini si sentano più sicuri nel loro vivere comune.