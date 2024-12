Consumo di suolo: Monza e Brianza ancora da record nella classifica di Ispra, Lissone prima in Lombardia

“La Provincia di Monza e Brianza si conferma al primo posto per percentuale di suolo artificiale, con quasi il 41% del territorio provinciale consumato e con un aumento di 45 ettari negli ultimi dodici mesi”: è quanto si legge nelle prime pagine dell’edizione 2024 del rapporto sul consumo di suolo elaborato dal Sistema nazionale di protezione dell’ambiente con Ispra, pubblicato martedì alla vigilia della Giornata internazionale del suolo (5 dicembre)

Consumo di suolo: Monza e Brianza ancora da record nella classifica di Ispra, il commento

“Il monitoraggio di quest’anno conferma la criticità del consumo di suolo nelle zone periurbane e urbane, in cui si rileva un continuo e significativo incremento delle superfici artificiali, con un aumento della densità del costruito a scapito delle aree agricole e naturali, unitamente alla criticità delle aree nell’intorno del sistema infrastrutturale, più frammentate e oggetto di interventi di artificializzazione a causa della loro maggiore accessibilità e anche per la crescente pressione dovuta alla richiesta di spazi sempre più ampi per la logistica”, ha scritto il presidente di Ispra Stefano Laporta.

Consumo di suolo: Monza e Brianza ancora da record nella classifica di Ispra, Lissone prima in relazione alla superficie comunale

La ricerca dice che “Cagliari nell’ultimo anno registra la densità di consumo di suolo più elevata tra le città metropolitane e anche tra i territori provinciali. Oltre alla provincia di Cagliari solo quelle di Napoli, Monza

e Brianza e Verona superano la soglia dei 10 m²/ha consumati durante l’ultimo anno“.

Guardando alle città, Lissone si conferma protagonista della classifica di suolo consumato in percentuale sulla superficie comunale (2023). In Lombardia è prima con 71,45% davanti a Sesto San Giovanni (69,31%) e

Lallio (67,09%).

Monza è sesta in Italia per percentuale di suolo consumato (2023) tra le città con più di 100.000 abitanti. La classifica dice: Torino (66,67), Napoli (63,66), Milano (59,23), Pescara (51,98), Padova (50,42), Monza (49,60).

Consumo di suolo: Monza e Brianza ancora da record nella classifica di Ispra, l’adeguamento ai piani sovracomunali

Per quanto riguarda invece l’adeguamento dei piani sovracomunali, “emerge che la Città Metropolitana di Milano e le Province di Bergamo e Cremona, sono state le prime a rendere efficace il piano nel corso dell’anno 2021, seguite nel 2022 da Monza Brianza, Mantova e Lecco. Infine, nel 2023, a seguito della verifica regionale di luglio, è stato approvato a novembre il PTCP di Pavia, che acquisterà efficacia nel 2024″.