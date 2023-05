Concorso Anpi per gli studenti: i premi alle scuole di Nova Milanese

Le scuole di Nova Milanese premiate al concorso promosso dall’Anpi di Muggiò. Il primo premio è andato alle classi terze della media Giovanni XXIII, il secondo premio alla 3D della Segantini. Infine, non è mancata una menzione speciale per la VA della primaria Anna Frank dell’Istituto comprensivo “Margherita Hack”.

«Il lavoro della Giovanni XXIII – ha spiegato la professoressa Clara Ciatto – ha visto coinvolto in modo trasversale tutte le sei classi terze. I ragazzi hanno lavorato su sei figure di donne legate alla Resistenza partendo da un’idea della collega Jessica Cirino che ci ha suggerito il volume “Non esistono piccole storie” da cui abbiamo tratto spunti interessanti che i ragazzi hanno saputo sviluppare egregiamente. Abbiamo creato interviste impossibili, storie drammatizzate per le quali abbiamo realizzato un prodotto dei Podcast grazie all’apporto della collega Marta Idini».

Premi Anpi per Nova: le donne della Resistenza

Le sei donne scelte per il lavoro sono state: Annunziata Verità, Gina Galeotti, Iris Versari, Margherita Redetti e Nilde Iotti. Hanno scelto di partecipare con degli elaborati scritti i ragazzi di 3D della media Segantini come spiega la loro docente di lettere Domenica Lavalle: «I ragazzi sono stati suddivisi in cinque gruppi e il prodotto è stato il risultato di un impegno collettivo. Questo è solo l’ultimo lavoro che si inserisce nell’ambito del “Progetto Memoria” per il quale i ragazzi hanno preparato una mappa di Nova con la segnalazione delle vie dedicate ai partigiani locali e ora esposta nella mostra realizzata per il Progetto Gioia, visitabile in villa Brivio fino al 20 maggio». Alla premiazione hanno partecipato le docenti Clara Ciatto per la Giovanni XXIII e Domenica Lavalle per la Segantini con una rappresentanza degli alunni delle classi terze che hanno partecipato al Concorso.