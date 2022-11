Concorezzo: un 33enne finisce all’ospedale dopo una violenta lite per strada

Soccorso in codice rosso e portato all’ospedale in codice giallo un 33enne rumeno rimasto ferito, verosimilmente durante una violenta lite con un connazionale, nella serata di lunedì 31 ottobre, a Concorezzo, in via Don Girotti. E’ quanto hanno ricostruito i carabinieri della Compagnia di Vimercate intervenuti sul posto insieme a personale paramedico inviato dal 118.

Concorezzo, un33enne all’ospedale dopo una lite: dimesso con 15 giorni di prognosi

Al loro arrivo hanno trovato il 33enne ferito, successivamente portato all’ospedale San Gerardo di Monza dove è stato curato e quindi dimesso con una prognosi di quindici giorni.