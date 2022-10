Ritrovato ferito in strada a Seveso, indagini in corso

Forse una lite all’origine, ma saranno le indagini a chiarire le cause del ferimento a colpi di coltello di un uomo ritrovato in strada a Seveso. L’allarme è scattato intorno alle 18 in via Stoppani: i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo riverso a terra a bordo strada.

Ritrovato ferito in strada a Seveso, in elisoccorso a Niguarda

Sul posto, insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno, sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in elicottero in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano.

Ritrovato ferito in strada a Seveso, forse una lite all’origine

Dai primi elementi raccolti sembrerebbe che poco prima, nell’appartamento dove l’uomo – che è risultato essere un brasiliano di 31 anni – viveva con una connazionale 42enne ci sarebbe stata un’accesa lite. La donna si è resa irreperibile.