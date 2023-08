Concorezzo piange l’ex assessore Roberto Lissoni

Concorezzo piange la scomparsa dell’ex assessore ai Lavori Pubblici Roberto Lissoni. L’architetto si è spento a 75 anni nella giornata di Ferragosto e in tanti venerdì 18 agosto si sono voluti stringere intorno alla famiglia durante i funerali che si sono svolti nella chiesetta di Sant’Eugenio. Diversi rappresentanti del centrosinistra locale hanno preso parte alle esequie del membro della giunta guidata da Antonio Lissoni dal 2004 al 2009. Per diversi anni inoltre Roberto Lissoni ha lavorato per quasi 30 anni come responsabile dei Lavori Pubblici nel Comune di Agrate, oltre a un’esperienza nel municipio di Caponago per 14 anni.

Concorezzo piange Lissoni e il cordoglio di Capitanio

A dare la notizia della scomparsa dell’ex assessore è stato il sindaco Mauro Capitanio. che ha presenziato al rito funebre. “ Ieri ci ha lasciati prematuramente l’architetto Roberto Lissoni, assessore a Concorezzo tra il 2004 e il 2009. Pur in una incolmabile distanza politica, abbiamo condiviso per anni l’impegno e la passione per la pubblica amministrazione e un immenso amore per la nostra città, Concorezzo. Ciao Roberto. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta l’amministrazione comunale” ha fatto sapere il primo cittadino.