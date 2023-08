Concorezzo piange la storica edicolante Giuseppina Meroni che ha venduto giornali e figurine a tante generazioni di concorezzesi in via Libertà nel cuore del paese.

Concorezzo piange e le condoglianze del sindaco

“A 98 anni ci ha lasciato Giuseppina Meroni, tra i volti più noti del commercio locale concorezzese. Giuseppina insieme alla sorella Piera ha gestito per decenni l’edicola di via Libertà – ha fatto sapere il sindaco Mauro Capitanio –, quando ancora si faceva la fila in attesa del nuovo fumetto settimanale o dell’arrivo dei rifornimenti delle figurine. Alla famiglia le condoglianze dell’Amministrazione comunale”.