Concorezzo, doppia aggressione e due feriti in ospedale

Doppia aggressione a Concorezzo a distanza di pochi minuti. Mercoledì 17 gennaio verso le 11.15 due idraulici in un cantiere edile in via Piave hanno avuto un diverbio per futili motivi fino a quando uno dei due ha colpito l’altro con un taglierino ferendolo al braccio.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono presentati sul posto con un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri, mentre il presunto aggressore si era già allontanato dall’area dove si era scoppiato l’alterco.

Concorezzo, doppia aggressione e l’idraulico ferito

Il ferito 34enne è stato prima curato in loco e poi trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza per ulteriori controlli sulle sue condizioni fisiche . Pochi minuti dopo questa volta in piazza della Pace vicino al Comune è stato invece aggredito un uomo 47enne per motivi sconosciuti e anche in questo caso sono intervenuti i volontari del 118 che hanno trasportato il ferito in codice verde al pronto soccorso di Vimercate.