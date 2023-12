Clown in corsia: alla ricerca di nuovi volontari per pediatrie e Rsa di Monza e Brianza

Una ricerca un po’ speciale. Vip Brianza Doc ODV, l’associazione di clownterapia di Monza e Brianza, cerca nuovi volontari per le case di riposo e i reparti di pediatria.

Clown in corsia: colloqui con Vip Brianza Doc ODV

Gli aspiranti clown di corsia dovranno compilare un modulo online e in seguito parteciperanno ai colloqui conoscitivi-attitudinali, che si terranno il 13 e il 14 gennaio in via Magenta 4, all’Istituto Artigianelli. Sarà l’occasione per conoscere l’associazione, per presentarsi ai clown che racconteranno le loro esperienze e per effettuare una selezione tra i candidati.

Clown in corsia: corso base, formazione e allenamenti

«Crediamo molto nella formazione continua e sul fatto che, nonostante l’improvvisazione è la base del nostro servizio, non ci si improvvisa Clown di Corsia – spiega Chiara Vimercati, volontaria per VIP Brianza – andiamo a interagire con persone in particolari condizioni, ospedalizzate o ricoverate in case di cura, con cui bisogna entrare in contatto in punta di piedi, raddrizzando le antenne dell’empatia e dell’ascolto».

Le persone selezionate durante il colloquio conoscitivo, in seguito, dovranno frequentare un corso base che durerà un fine settimana il 16 (sera), il 17 e il 18 febbraio, sempre all’Istituto Artigianelli.

Dopo il corso base i volontari dovranno partecipare ad altre otto ore di formazione che verranno organizzate in quattro incontri serali, distribuiti in due mesi.

Clown in corsia: gli impegni fissi

La quota di partecipazione al corso base sarà di 165 euro, come rimborso per il formatore, in aggiunta a 20 euro per il tesseramento all’associazione.

Ogni volontario avrà degli impegni fissi: due allenamenti al mese serali, ovvero delle esercitazioni, momenti di condivisione tra i clown di corsia, ma soprattutto due servizi al mese, della durata di due ore durante i weekend, nelle Rsa e nelle pediatrie.