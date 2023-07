Cicliste brianzole, talento da vendere: la besanese Tonetti seconda al Campionato italiano crono

Talento e grinta da vendere per Cristina Tonetti di Besana Brianza e Alice Maria Arzuffi di Seregno atlete che gareggiano rispettivamente per la Top Girls Fassa Bortolo e il team Ceratizit Wnt Pro Cycling con lo status di professioniste.

L’ultima, gradita, conferma è arrivata dal Campionato Italiano crono su strada disputato nel trentino nel quale Cristina Tonetti si è classificata al secondo posto nella categoria U23 (titolo vinto da Carlotta Cipressi) mentre Alice Maria Arzuffi si è posizionata all’ottavo posto nelle Elite. Per l’atleta di Seregno un risultato importante conquistato con caparbietà frutto di un impegnativo lavoro e di allenamenti specifici effettuati con i tecnici della società con la quale gareggia. L’atleta di Seregno infatti ha scelto di cambiare specialità e di percorrere altre strade dopo essere stata per anni indiscussa protagonista nel ciclocross.

Cristina Tonetti impegnata nel Giro Donne Rosa fino al 9 luglio

Per Cristina gli impegni in corse di alto livello tecnico non sono terminati. Infatti da venerdì 30 giugno e fino al 9 luglio gareggerà nel Giro Donne Rosa che, quest’anno, torna a far parte del calendario WorldTour e vede la partecipazione delle migliori atlete del panorama internazionale. Un parterre di assoluto spessore che comprende tutte le 15 formazioni appartenenti al Women’s WorldTour che schierano un folto numero di atlete, specialiste in corse a tappe, a partire dalla vincitrice dello scorso anno Annemiek Van Vleuten alla caccia del suo quarto successo in classifica generale.

Nel settore maschile seconda piazza per Leonardo Vesco

Nel settore maschile, spiccano invece i risultati ottenuti dal talentuoso Leonardo Vesco di Besana Brianza (è tesserato al Team Giorgi) che nel Giro della Brianza per juniores (due le tappe, una in linea e una crono in salita) si è classificato al secondo posto preceduto solo dal trevigliese Davide Donati. Nella gara Pessano-Roncola per Elite e U23 da segnalare é il quinto posto del giussanese Francesco Galimberti (Biesse-Carrera) che pian, piano sta recuperando posizioni.