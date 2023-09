Chirurgia Toracica, Francesco Petrella nuovo direttore all’Ircss San Gerardo di Monza: curriculum internazionale e Top Italian Scientist

Nuovo direttore per la Struttura Complessa di Chirurgia Toracica della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza. È Francesco Petrella, professore associato di Chirurgia Toracica all’Università degli Studi di Milano e un curriculum internazionale.

Chirurgia Toracica, nuovo direttore all’Ircss San Gerardo di Monza: chi è Francesco Petrella

Dal 2012 è nell’elenco dei “100 Medici Eccellenti d’Italia” per la ricerca clinica nell’ambito della oncologia polmonare e dal 2021 nell’elenco dei Top Italian Scientists.

Il neo direttore ha frequentato la Scuola di Specializzazione presso l’Ospedale Generale di Vienna nella divisione di Chirurgia Cardiotoracica diretta dal professor Walter Klepetko, dove ha avuto modo di dedicarsi, in particolare, al trapianto di polmone e alla chirurgia delle neoplasie polmonari localmente avanzate.

Rientrato in Italia, ha lavorato nella Divisione di Chirurgia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia, diretta dal professor Lorenzo Spaggiari e avendo come mentore il professor Umberto Veronesi.

Chirurgia Toracica, nuovo direttore all’Ircss San Gerardo di Monza: incarico quinquennale, già in servizio

È stato anche medico frequentatore al Centro di Endoscopia Respiratoria e Laserterapia dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili Brescia dove ha acquisito competenze sulla broncoscopia rigida, la dissezione meccanica laser assistita e il posizionamento di protesi delle vie aeree.

Prima ricercatore di Chirurgia Toracica presso il Dipartimento di Oncologia ed EmatoOncologia dell’Università degli Studi di Milano, dal 2019 è Professore associato di Chirurgia Toracica presso lo stesso ateneo. A maggio è risultato vincitore dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa di Chirurgia Toracica della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza dove ha preso servizio qualche giorno fa.

Nel mese di agosto è stato anche Visiting Surgeon allo Shanghai Chest Hospital – Jiao Tong University di Shanghai, in Cina.

Chirurgia Toracica, Petrella: «San Gerardo eccellenza nella sanità pubblica lombarda»

«Sono onorato di entrare a far parte della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza – spiega il nuovo direttore – che rappresenta un’eccellenza della sanità pubblica lombarda; spero di poter contribuire fattivamente, con il mio lavoro, all’ulteriore crescita scientifica e clinica della Fondazione ed altresì di arricchire il mio personale bagaglio umano e professionale con la collaborazione con colleghi di così alto livello che ho avuto già il piacere di conoscere in questi primi giorni».

Chirurgia Toracica, nuovo direttore all’Ircss San Gerardo di Monza: «Graze al dottor Enrico Cassina»

«Diamo il benvenuto al professor Petrella – aggiungono Claudio Cogliati, presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, e Silvano Casazza, direttore generale – e ringraziamo il dottor Enrico Cassina in qualità di facente funzione per il prezioso contributo che ha dato alla Struttura di Chirurgia Toracica, che è diventata un punto di riferimento sul territorio lombardo. Con l’arrivo del professor Petrella la Fondazione IRCCS si conferma ancora una volta un’eccellenza grazie all’investimento in professionisti e in nuove tecniche per il potenziamento della chirurgia con strumenti all’avanguardia. L’ospedale dispone di professionalità e capacità avanzate che, insieme alla formazione internazionale e alle collaborazioni scientifiche con altri enti esteri, contribuiranno all’ulteriore sviluppo dell’ospedale in un centro di riferimento nazionale e internazionale».