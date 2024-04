Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 18 aprile 2024

Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 18 aprile 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Tegola “D Breve” per Pedemontana? Per un’azienda sarebbe incompatibile con la concessione del 1990. Quindi annullare in autotutela la delibera con cui è stata approvata la tratta è la richiesta contenuta nella pec inviata martedì 16 aprile agli uffici della Regione, la concedente dell’opera, ma anche alla società Pedemontana, a Cal e al Cipess. L’istanza è firmata da un’azienda che a causa del nuovo tracciato vedrebbe polverizzarsi un importante progetto.

Baby gang, è un’escalation: cinque episodi in un mese. A Monza due under 20 arrestati dopo un’aggressione; Serravalle: l’interramento della Bretella a Sant’Alessandro? Ha un costo di 6 milioni; I residenti di via Cavour si sentono abbandonati: «Cambiano le amministrazioni ma nessuno ci ascolta».