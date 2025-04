Cesano, ritrovato sano e salvo il 48enne che non era rientrato a casa

Ritrovato, sta bene, il 48enne cesanese che domenica 27 aprile non era rientrato a casa facendo preoccupare i familiari. La conferma è arrivata dall’Arma dei carabinieri della Compagnia di Desio che in questi giorni ha seguito attivamente le ricerche dell’uomo, condotte dai vigili del fuoco del Comando provinciale, insieme alla Protezione civile, soprattutto nel Parco delle Groane, il luogo dove era stato visto addentrarsi prima di far perdere le proprie tracce.

Cesano, le assidue ricerche nel Parco delle Groane

Impegnati nelle ricerche circa 15 vigili del fuoco e utilizzato anche personale specializzato. Lunedì 28 aprile era stato fatto levare in volo per perlustrazione aerea anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco del nucleo di Malpensa.