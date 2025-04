Cesano, proseguono le ricerche dell’uomo scomparso: in volo anche un elicottero

Continuano a Cesano Maderno le ricerche del 48enne che da domenica non ha fatto rientro a casa mettendo in allarme i familiari. I vigili del fuoco, dal Comando provinciale di via Cavallotti, fanno sapere che procede senza sosta la perlustrazione in una zona boschiva all’interno del parco delle Groane dove l’uomo si potrebbe essere recato prima di scomparire.

Cesano: vigili del fuoco, protezione civile e forse dell’ordine impegnati

Al momento sono impegnati nelle ricerche circa 15 vigili del fuoco, insieme a personale della protezione civile e alle forze dell’ordine. Impegnato anche personale sapecializzato TAS2 (Topografia Applicata al Soccorso) e il nucleo SAPR ( Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto). Lunedì 28 aprile è stato fatto levare in volo per perlustrazione aerea anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco del nucleo di Malpensa senza tuttavia risultati.