Cesano: attivate le ricerche di una persona scomparsa nel Parco Groane

Ricerca di una persona scomparsa dalla notte tra domenica 27 e lunedì 28 aprile a Cesano Maderno, nel Parco delle Groane. Squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza, sono impegnate nella ricerca di una persona che non ha fatto rientro a casa.

Appena lanciato l’allarme sono state avviate le ricerche, concentrate nell’area boschiva del parco delle Groane, utilizzando squadre dei vigili del fuoco a piedi e unità cinofile.

Cesano: persona non rientrata a casa, vigili del fuoco impegnati nelle ricerche

Sul posto è presente anche il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto) per il sorvolo della zona con droni e il personale TAS2 ( Topografia Applicata al Soccorso.) per creare una mappatura precisa del passaggio delle squadre durante la ricerca così da evitare di tornare in luoghi già esplorati. Allesito anche un posto di comando avanzato per gestire squadre ed enti presenti.